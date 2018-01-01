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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Гане

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
The airport residential area is one of Accra’s prestigious addresses that offers all the goo…
€5,068
Дом 6 спален в Haatso, Гана
Дом 6 спален
Haatso, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
This beautiful sanctuary offers 8 large bedrooms and ancillary spaces nestled in a quiet and…
€5,528
Realting.com
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