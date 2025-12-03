  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Гане

Восточный регион
1
Akuapim South District
1
Aburi
1
Вилла Rosewood Residences
Вилла Rosewood Residences
Aburi, Гана
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Ощутите суть сдержанной роскоши в Rosewood Residences. Расположенные в спокойных объятиях Абури, наши минималистичные, но изысканные дома для отпуска с 4 спальнями предлагают убежище комфорта и изысканности. Каждая резиденция тщательно продумана с вневременной архитектурой, в то же время о…
Застройщик
Connect Deluxe Property Solutions
На карте
