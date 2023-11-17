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Дома в Гане

виллы
7
377 объектов найдено
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€248,774
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€230,347
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
€202,705
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€276,416
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€184,277
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
€322,485
Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€198,098
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€119,780
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€483,728
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€386,983
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€350,127
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€257,988
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€122,544
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€184,277
Дом 2 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€257,988
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€165,850
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€350,127
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€175,064
Дом 4 спальни с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€248,774
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€165,850
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена по запросу
Дом 5 спален с Spalni в Аккра, Гана
Дом 5 спален с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 5
€248,774
Дом 3 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€138,208
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€165,850
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€368,555
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
€2,30 млн
Дом с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
€691,040
Дом 4 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€165,850
Дом 5 спален с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€691,040
Дом 5 спален с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 5 спален с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
€350,127

Параметры недвижимости в Гане

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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