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176 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€211,919
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
2
2
€175,064
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€110,566
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€294,844
Рекомендовать
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
€296,963
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€105,960
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
212 м²
16/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€520,584
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
3
4
175 м²
5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€350,127
1
Рекомендовать
1
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
2
2
90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€257,988
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
1
2
60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€165,850
1
Рекомендовать
1
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
4
2
120 м²
6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€626,543
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
3
€446,873
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€691,040
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€248,774
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
1
1
€128,994
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
4
4
€644,971
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
3
2
32 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€128,994
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
3
2
32 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€124,387
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Аккра, Гана
1
1
€126,691
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€69,334
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€73,527
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с садом, с оборудованной кухней, с Staff Quarters
Аккра, Гана
3
3
€257,988
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€506,763
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€506,763
Рекомендовать
Квартира
Аккра, Гана
€1,57 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
3
3
€551,911
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€62,654
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
3
3
€271,809
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
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