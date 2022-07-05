Как вы представляете себе идеальный дом? Возможно, это светлый двухуровневый коттедж с собственным бассейном и множеством зон для релакса? Такой дом обязательно должен стоять на тихой улице в тени деревьев, но недалеко от красивейшего пляжа с чистейшей водой. Если эта картинка совпадает с вашим представлением об идеале, то мы нашли этот дом — и он продается в Таиланде.

Таиланд ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира. Неиссякаемый восточный колорит, неповторимая природа и прекраснейший Индийский океан с множеством тихих бухт — пожалуй, это место можно назвать раем на земле.

На западном побережье Андаманского моря в Индийском океане расположился остров Пхукет, так полюбившийся туристам. Недвижимость здесь давно пользуется повышенным спросом из-за возможности сдавать ее в аренду практически круглый год. И вот именно здесь, на небольшой тихой улице в окружении природы находится красивейшая вилла, которая продается за €267,021. Отсюда до знаменитого пляжа Януи или набережной Раваи всего несколько минут езды на автомобиле. К слову, пляж Най Харн с мягким песком, до которого от виллы можно дойти пешком, в 2019 году получил третье место в рейтинге самых красивых азиатских пляжей.

Такая близость к пляжам обеспечивает наличие всей необходимой инфраструктуры: тут и рестораны, бары, магазины, салоны красоты и СПА. Рядом с бухтой есть смотровая площадка и мыс Промтхеп.

Выставленная на продажу вилла — это полностью меблированный двухэтажный дом общей площадью 210 кв. м., расположенный на участке в 25 соток. На первом этаже дома есть спальня, гостиная, объединенная со столовой, кухня открытой планировки, двери которой выходят во внутренний дворик. Здесь же расположен бассейн 9×3 метра и ухоженный тропический сад. К бассейну также есть выход из спальни.

На втором этаже виллы расположена еще одна спальня и красивейшая терраса с навесом. Для того, чтобы отдых получился максимально комфортным, собственник разместил гамаки на террасе.

Весь интерьер дома выдержан в светлых тонах с яркими цветовыми акцентами. Большие комнаты будто бы наполнены воздухом и светом — панорамные окна и белые стены делают свое дело.

В объявлении написано, что этот дом идеально подойдет для молодой пары, небольшой семьи или пенсионеров (то есть практически для всех покупателей).

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