Госдепартамент США опубликовал ежегодную статистику отказов в оформлении американских краткосрочных виз категории B1 (бизнес) и B2 (туризм). Публикуем топ стран, гражданам которых сложнее всего получить американскую визу; а также примеры того, как в некоторых странах процент отказов изменился всего за год.

Содержание:

  1. Топ стран с наибольшим процентом отказов в американской визе в 2022 году
  2. Как изменился процент отказов в американской визе за год на примере 10 популярных стран
  3. Что нужно для того, чтобы подать документы на визу в США 

Топ стран с наибольшим процентом отказов в американской визе в 2022 году

Страна

Процент отказов в 2022 году

Микронезия

100%

Мавритания

89.72%

Сомали

73.97%

Джибути

74.44%

Бурунди

69.52%

Чад

69.39% 

Сенегал

66.48%

Науру и Палау

66.67%

Мали

64.08%

Руанда

62.92%

Либерия

62.73% 

Гвинея-Бисау

60.91%

Канада

58.33%

Статистику по всем странам можно посмотреть на сайте Госдепартамента США. 

Как изменился процент отказов в американской визе за год на примере 10 популярных стран

Страна

Процент отказов в 2022 году

Процент отказов в 2021 году

Турция

20%

13,70%

Польша

14,74%

18,48%

Испания

10,75%

18,29%

Россия

26,1%

29,42%

ОАЭ

10,06%

8,93%

Швейцария

3,05%

18,92%

Украина

41,2%

15,15%

Беларусь

26%

16,81%

Португалия

9,41%

17,86%

Китай

30,39%

79,09%

 

 

Что нужно для того, чтобы подать документы на визу в США 

Для получения краткосрочной американской визы нужно пройти несколько шагов. Их порядок и содержание могут различаться в зависимости от посольства или консульства США. Поэтому перед подачей обязательно стоит ознакомиться с инструкциями на сайте посольства или консульства США в вашей стране. Найти нужный сайт можно по ссылке.

В целом, процесс подачи состоит из следующих обязательных шагов:

  • Заполнение онлайн-заявки на получение визы.
  • Запись на интервью и подготовка к нему.
  • Подготовка нужных документов (паспорт, заявление на получение неиммиграционной визы, подтверждение заполнения формы DS-160, квитанция об оплате регистрационного сбора; фото). Возможно, понадобятся документы, объясняющие цель визита, план поездки, справка с места работы, справка о доходах и другие дополнительные данные по запросу.
  • Прохождение интервью. Сотрудник консульства проведет с вами собеседование, чтобы определить, имеете ли вы право на получение гостевой визы. 

Всю официальную информацию можно найти здесь.