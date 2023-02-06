Кому отказывают в визах США чаще всего? Свежая статистика

Госдепартамент США опубликовал ежегодную статистику отказов в оформлении американских краткосрочных виз категории B1 (бизнес) и B2 (туризм). Публикуем топ стран, гражданам которых сложнее всего получить американскую визу; а также примеры того, как в некоторых странах процент отказов изменился всего за год.

Топ стран с наибольшим процентом отказов в американской визе в 2022 году

Страна Процент отказов в 2022 году Микронезия 100% Мавритания 89.72% Сомали 73.97% Джибути 74.44% Бурунди 69.52% Чад 69.39% Сенегал 66.48% Науру и Палау 66.67% Мали 64.08% Руанда 62.92% Либерия 62.73% Гвинея-Бисау 60.91% Канада 58.33%

Статистику по всем странам можно посмотреть на сайте Госдепартамента США.

Как изменился процент отказов в американской визе за год на примере 10 популярных стран

Страна Процент отказов в 2022 году Процент отказов в 2021 году Турция 20% 13,70% Польша 14,74% 18,48% Испания 10,75% 18,29% Россия 26,1% 29,42% ОАЭ 10,06% 8,93% Швейцария 3,05% 18,92% Украина 41,2% 15,15% Беларусь 26% 16,81% Португалия 9,41% 17,86% Китай 30,39% 79,09%

Что нужно для того, чтобы подать документы на визу в США

Для получения краткосрочной американской визы нужно пройти несколько шагов. Их порядок и содержание могут различаться в зависимости от посольства или консульства США. Поэтому перед подачей обязательно стоит ознакомиться с инструкциями на сайте посольства или консульства США в вашей стране. Найти нужный сайт можно по ссылке .

В целом, процесс подачи состоит из следующих обязательных шагов:

Заполнение онлайн-заявки на получение визы.

Запись на интервью и подготовка к нему.

Подготовка нужных документов (паспорт, заявление на получение неиммиграционной визы, подтверждение заполнения формы DS-160, квитанция об оплате регистрационного сбора; фото). Возможно, понадобятся документы, объясняющие цель визита, план поездки, справка с места работы, справка о доходах и другие дополнительные данные по запросу.

(паспорт, заявление на получение неиммиграционной визы, подтверждение заполнения формы DS-160, квитанция об оплате регистрационного сбора; фото). Возможно, понадобятся документы, объясняющие цель визита, план поездки, справка с места работы, справка о доходах и другие дополнительные данные по запросу. Прохождение интервью. Сотрудник консульства проведет с вами собеседование, чтобы определить, имеете ли вы право на получение гостевой визы.