Кому отказывают в визах США чаще всего? Свежая статистика
Госдепартамент США опубликовал ежегодную статистику отказов в оформлении американских краткосрочных виз категории B1 (бизнес) и B2 (туризм). Публикуем топ стран, гражданам которых сложнее всего получить американскую визу; а также примеры того, как в некоторых странах процент отказов изменился всего за год.
Топ стран с наибольшим процентом отказов в американской визе в 2022 году
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Статистику по всем странам можно посмотреть на Госдепартамента США.
Как изменился процент отказов в американской визе за год на примере 10 популярных стран
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Что нужно для того, чтобы подать документы на визу в США
Для получения краткосрочной американской визы нужно пройти несколько шагов. Их порядок и содержание могут различаться в зависимости от посольства или консульства США. Поэтому перед подачей обязательно стоит ознакомиться с инструкциями на сайте посольства или консульства США в вашей стране. Найти нужный сайт можно по .
В целом, процесс подачи состоит из следующих обязательных шагов:
- Заполнение онлайн-заявки на получение визы.
- Запись на интервью и подготовка к нему.
- Подготовка нужных документов (паспорт, заявление на получение неиммиграционной визы, подтверждение заполнения формы DS-160, квитанция об оплате регистрационного сбора; фото). Возможно, понадобятся документы, объясняющие цель визита, план поездки, справка с места работы, справка о доходах и другие дополнительные данные по запросу.
- Прохождение интервью. Сотрудник консульства проведет с вами собеседование, чтобы определить, имеете ли вы право на получение гостевой визы.
Всю официальную информацию можно найти .