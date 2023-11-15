Цены на квартиры на Кипре выросли еще на 9,5%. Итоги третьего квартала 2023

Стоимость недвижимости на Кипре продолжает расти. Согласно отчету компаний RICS Cyprus Property Index и KPMG in Cyprus, в третьем квартале 2023 годы цены на квартиры выросли еще на 9,5%, и, судя по всему, есть все предпосылки к дальнейшему росту.

Цены на квартиры на Кипре выросли на 9,5% в третьем квартале 2023 года. Что будет дальше с рынком недвижимости Кипра?

В третьем квартале 2023 года был зафиксирован дальнейший рост цен на жилую недвижимость. Быстрее всего дорожают квартиры, следом за ними – дома. На рынке коммерческой недвижимости также зафиксирован незначительный рост цен.

В итоге квартиры подорожали на 9,5%, дома – на 6,94%, торговые помещения – на 0,25%, склады – на 5,78%, офисы – на 4,74%.

Напомним, в первом квартале 2023 года квартиры на Кипре подорожали на 10,97%, и на 12.11% за второй квартал.

Эксперты назвали самым оживленным рынком недвижимости рынок Ларнаки, в то время как цены на жилье в Никосии и Пафосе растут более медленными темпами.

Значительный рост цен на жилье был зафиксирован также в Лимасоле и Фамагусте. Что интересно, в октябре в Лимасоле было зафиксировано небольшое снижение количества зарегистрированных сделок (на 1%) по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, по данным Земельного департамента, наибольшее количество сделок по стране в октябре было зафиксировано именно в Лимасоле – 383. Для сравнения, в Фамагусте в октябре было зарегистрировано чуть более 90 сделок, в Никосии – около 300.

Стоимость аренды жилья также выросла. В третьем квартале активнее всего росла цена на долгосрочную аренду квартир (+18,57%) и на квартиры для отдыха (+18,35%). Стоимость аренды домов выросла на 12,8%, торговых помещений – на 3,78%, складов – на 2,55%, офисов – на 7,45%.