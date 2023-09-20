Почти миллион человек без крыши над головой: Как в Евросоюзе борются с проблемой бездомности

В последнее время бездомность стала настоящей проблемой для Евросоюза. По последним данным, количество людей, лишенных приюта в странах ЕС, приближается к миллиону человек. Этот показатель значительно возрос из-за различных негативных событий, происходящих в мире.

В 2022 году в Германии официально было 84 тысячи бездомных, а в Испании — более 28 тысяч. Такие данные опубликовала в своём докладе благотворительная организация FEANTSA.

Рут Оуэн, заместитель директора организации, подчеркивает, что проблема бездомности в Евросоюзе продолжает усугубляться. Для наглядности: бездомных, ночующих на улицах Парижа, стало на 30% больше по сравнению с 2019 годом, а в Барселоне — на 70% за последние 10 лет.

Война в Украине ухудшила и так тяжёлую ситуацию. Экономические последствия войны сильно ударили по бедным семьям, делая жилье еще менее доступным. Кроме того, организации, оказывающие помощь бездомным, также столкнулись с финансовыми трудностями — инфляция и рост цен на энергоресурсы сказались и на них.

Несмотря на то, что в 2021 году была создана Европейская платформа по борьбе с бездомностью, на данный момент видимого прогресса достичь не удалось. Доклад FEANTSA показал, что за последние годы только две из 27 стран-членов ЕС добились заметного результата в решении проблемы: Дания и Австрия.