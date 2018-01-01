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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 594,824
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Жилой комплекс Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект расположен рядом с центром города и основными экономическими зонами и достопримечательностями Дубая.

Проект - жилой комплекс с 21 этажами, апартаментами с просторными светлыми комнатами и балконами, с которых открываются захватывающие виды на окружающий городской пейзаж, водный канал Dubai Canal или большой парк.

В дизайне интерьера использовалась нейтральная цветовая палитра, которая добавляет нотку элегантности апартаментам. На продажу предлагаются различные юниты: студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

В проекте будут предусмотрены парковочные места, выделенные для каждой квартиры, в дополнение к парковке для посетителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фреш-бар у бассейна, кафе с фирменным кофе и легкими закусками, пространство для коворкинга с частным бизнес-центром, многоцелевой зал для проведения мероприятий и вечеринок, кинотеатр, высокотехнологичный симулятор игры в гольф, площадка для сквоша в стиле амфитеатра, салон для ухода за домашними животными, просторная терраса для загара, открытая площадка для йоги и зона медитации, открытая терраса для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Находится в двух шагах от самых популярных достопримечательностей Дубая и основных экономических центров. Рядом - торговый центр Dubai Mall, Музей будущего, центр искусств Dubai Opera, всемирно известные рестораны The Maine Brasserie, Zuma, Armani Ristorante, Nusr-Et Steakhouse и Gaia, кафе, модные бары, передовые фитнес-центры и роскошные SPA-центры.

Недалеко от комплекса есть станция метро, автобусные остановки, водный общественный транспорт.

Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 594,824
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, джакузи, детской площадкой, ухоженными садами.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Даунтаун Дубай - 3 минуты
  • Станция метро - 3 минуты
  • Яхт-клуб - 5 минут
  • Аэропорт - 20 минут
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Застройщик: TRANIO

Проект находится в районе Damac Hills 2. Комплекс включает виллы и таунхаусы с 3-6 спальнями.

За безопасность можно быть спокойным, есть круглосуточная система видеонаблюдения. Также есть парковочные места для всех жителей комплекса.

Удобства и оснащение в доме

На территории находится: современная гимназия, рынок, детский сад и школа, детский аквапарк, кафе, закусочная.

Преимущества

При покупке виллы или таунхауса можно рассчитывать на рентабельность инвестиций в размере от 5% до 5,7% в зависимости от купленного типа недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть озера для рыбалки и катания на лодке, пляж, парк, спортивные площадки, бассейны, кинотеатры, рестораны, которые также доступны и жителям комплекса.

Здесь, в районе Damac Hills 2, построен гольф-клуб Trump World Golf Club Dubai-18 Hole Golf Course. Поле, стандарта чемпионата, спроектировано звездой гольфа Тайгером Вудсом.

Комплекс находится в непосредственной близости от автомагистрали Umm Suqeim, что позволяет легко добраться до любой части города. До Dubai International Airport дорога составит 50 минут. А от центра города комплекс находится в 25 минутах езды на машине.

В 25 минутах езды расположены супермаркеты New Mart и Spinneys. А до гипермаркета Carrefour ехать 30 минут.

Недалеко есть Medclinic Arabian Ranches. Здесь жители могут воспользоваться любыми медицинскими услугами. Также близко находится Mediclinic Parkview.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Damac Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1785 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Jumeirah Beach Residence – 1,6 км
  • Дубай Марина – 1,7 км
  • Живой треугольник Джумейра – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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