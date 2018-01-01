  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от € 655,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города.

Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном.

В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт.

Расположение и объекты поблизости
  • Площадь Таксим (метро): 1,2 км / 3 мин.
  • Проспект Истикляль: 1,2 км / 3 мин.
  • Галатская башня: 4 мин.
  • Большой базар: 5,8 мин. / 7 мин.
  • Каракёй: 2,1 км / 6 мин.
  • Нишанташи: 4 км / 7 мин.
  • Музей Святой Софии: 7 км / 9 мин.
  • Дворец Топкапы: 7,3 км / 9 мин.
  • Сити Молл: 3,7 км / 8 мин.
  • Zorlu Mall: 7 км / 10 мин.
  • Торговый центр Джевахир: 2,9 км /12 мин.
Местонахождение новостройки
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс на берегу моря
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Шишли, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Демирташ
Akarca, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Султанбейли, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от € 655,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени.
Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря.
Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.

Общие характеристики жилого комплекса:
- Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет

Характеристики квартир :
В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары
на выбор ванна/джакузи -
По всему периметру квартир будут тёплые полы
Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией
Встроенные кухонные шкафы
Входные двери изготовлены из первоклассной стали

Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м.
Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки.
В комплексе есть несколько типов квартир:
• 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м.
• 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м.
• 5 пентхаусов 2+1
• 2 пентхаусов 4+1
• 7 пентхауса 3+1
• 3 коммерческих магазина
Жилой комплекс Жилой Комплекс в уютном районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.
Комплекс расположился в одном из самых тихих и уютных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее. Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной
инфраструктуры: 300 м, расстояние до моря 800 метров. Строительство началось в сентябре 2021года, завершение строительства запланировано на август 2023 года.
На продажу выставлены квартиры планировок: 2+1 (с двумя спальнями) и 4+1 (двухуровневые апартаменты с четырьмя спальнями).
Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Оба, Алания
Аланья, Турция

Роскошный проект общей площадью 1400 м2 расположен в 2 км от центра Алании, в элитном, экологически чистом, развитом районе Оба. Проект находится в окружении зеленых садов, в шаговой доступности от больницы и крупных торговых центров. Комплекс состоит из одного жилого блока, 20 квартир разной планировки и метража. Удобные и просторные апартаменты с элегантным дизайном и высококачественными материалами. Все двухуровневые квартиры 1+1, 2+1 и 4+1 имеют полы с подогревом. Имеется WIFI Интернет и спутниковое телевидение как в общих помещениях, так и во всех квартирах. Алюминиевые рамы, раздвижные двери, окна с теплоизоляцией, керамические полы и используются системы декоративного светодиодного освещения.
Оба — самый удобный район Алании для общественного транспорта. Оба — чрезвычайно современный жилой район на востоке Алании, где сливаются туристическая и местная жизнь. Из-за интенсивности туристической жизни в летние месяцы здесь становится немного больше людей. Это близко к морю и другим основным районам Алании.

Realting.com
Перейти