Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от € 655,000
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О комплексе
Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города.
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном.
В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт.Расположение и объекты поблизости
- Площадь Таксим (метро): 1,2 км / 3 мин.
- Проспект Истикляль: 1,2 км / 3 мин.
- Галатская башня: 4 мин.
- Большой базар: 5,8 мин. / 7 мин.
- Каракёй: 2,1 км / 6 мин.
- Нишанташи: 4 км / 7 мин.
- Музей Святой Софии: 7 км / 9 мин.
- Дворец Топкапы: 7,3 км / 9 мин.
- Сити Молл: 3,7 км / 8 мин.
- Zorlu Mall: 7 км / 10 мин.
- Торговый центр Джевахир: 2,9 км /12 мин.
Местонахождение новостройки
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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