Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Payallar, Турция

Сдача в: 2023

Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени.

Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря.

Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.



Общие характеристики жилого комплекса:

- Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет



Характеристики квартир :

В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары

на выбор ванна/джакузи -

По всему периметру квартир будут тёплые полы

Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией

Встроенные кухонные шкафы

Входные двери изготовлены из первоклассной стали



Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м.

Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки.

В комплексе есть несколько типов квартир:

• 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м.

• 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м.

• 5 пентхаусов 2+1

• 2 пентхаусов 4+1

• 7 пентхауса 3+1

• 3 коммерческих магазина