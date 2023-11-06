One-bedroom Apartment in the new complex near center

Представляем вам потрясающую 1-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя множество квартир, от 1 до 6 этажей, гарантируя, что есть вариант, подходящий для каждого предпочтения.

Квартира с 1 спальней может похвастаться общей площадью от 40,06 до 51,88 квадратных метров и оснащена террасой.

Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам.

Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов.

Наконец, цены на квартиры варьируются от 112.300 до 152.600 евро.

В заключение, эта 1-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.