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One-bedroom Apartment in the new complex near center

Будва, Черногория
от
€112,300
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10
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О комплексе

Представляем вам потрясающую 1-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя множество квартир, от 1 до 6 этажей, гарантируя, что есть вариант, подходящий для каждого предпочтения.

Квартира с 1 спальней может похвастаться общей площадью от 40,06 до 51,88 квадратных метров и оснащена террасой. 

Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам.

Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов.

Наконец, цены на квартиры варьируются от 112.300 до 152.600 евро.

В заключение, эта 1-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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One-bedroom Apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€112,300
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