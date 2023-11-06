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Three-bedroom apartment in the new complex near center

Будва, Черногория
от
€216,100
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3
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О комплексе

Представляем вам потрясающую 3-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя ряд квартир на 1, 2, 5 и 6 этажах, гарантируя, что есть возможность удовлетворить любые предпочтения.

Эта 3-комнатная квартира может похвастаться общей площадью 78,6 квадратных метров и оснащена террасой. Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам.

Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов.

Наконец, цены на квартиры варьируются от 216.100 до 231.200 евро. В заключение, эта 3-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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Three-bedroom apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€216,100
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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