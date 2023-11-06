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Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace

Тиват, Черногория
от
€1,20 млн
;
30
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О комплексе

Апартаменты с двумя спальнями являются воплощением роскошной жизни на побережье Черногории. Он расположен в совершенно новом комплексе в красивом прибрежном городе Тиват, в Донья Ластва. 

Квартира полностью меблирована. Жилая площадь составляет 127 квадратных метров, включая 2 балкона, с которых открывается потрясающий вид на окрестности. 

Кроме того, квартира может похвастаться террасой 86,87 квадратных метров, а также террасой на крыше, которая занимает впечатляющие 122,60 квадратных метров. Эти пространства предлагают достаточно места для развлечений на свежем воздухе, отдыха и наслаждения солнцем, видом на море и свежим воздухом.

Этот пентхаус, расположенный на третьем этаже, легко доступен и предлагает захватывающий вид. Сам комплекс современный и ухоженный, со всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания. Donja Lastva - популярное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город.

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Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace
Тиват, Черногория
от
€1,20 млн
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