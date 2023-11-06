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Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva

Будва, Черногория
от
€600,000
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23 1
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О комплексе

Два потрясающих апартамента, B301 и B302, оба расположены на 5-м этаже. Эти апартаменты доступны для покупки вместе и могут похвастаться общей площадью 211,26 квадратных метров, включая массивную террасу площадью 130,99 квадратных метров с захватывающим видом на город Будва.

Обе квартиры (Однокомнатная и Студия) обеспечивают доступ к огромной террасе, которая идеально подходит для развлечения гостей, наслаждения на открытом воздухе или просто потрясающего вида на город.

Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды.

Ожидаемый доход от аренды квартир B301 & B302 – 45.000 Евро (минимум 100 ночей в год)

Не упустите шанс приобрести эти потрясающие апартаменты в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию.

Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами.

Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году.

Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%.

Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%. 

Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

Видеообзор многоквартирный жилой дом Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva

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Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€600,000
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