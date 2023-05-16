От самого дешевого к дорогому. Подборка недвижимости в Черногории на любой бюджет

Купить недвижимость в Черногории для собственного проживания или для инвестиций — все еще отличная идея по мнению местных и иностранных инвесторов. Страна пользуется популярностью среди покупателей недвижимости, при этом речь идет как об очень дешевых квартирах, так и о по-настоящему элитных виллах. Именно поэтому мы собрали в подборку абсолютно разные варианты жилья: здесь и недорогие варианты, и люксовые предложения.

Кратко о ситуации на рынке недвижимости Черногории

Иностранцы могут без проблем купить недвижимость в Черногории — это касается как физических, так и юридических лиц. Как купить жилье в Черногории — все о поэтапной процедуре сделки, стоимости квартир, налогах и ипотеке — мы рассказали в подробном гайде.

Что же касается популярности этой страны среди инвесторов — здесь ситуация только улучшается. В прошлом году объем инвестиций в экономику Черногории значительно вырос, при этом одним из самых популярных направлений для инвестиций стала, конечно, недвижимость.

Черногория все так же популярна у туристов, поэтому объекты недвижимости в курортных городах и столице значительно дороже, чем в городах внутри страны. В среднем же стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Черногории — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $65,000 («квадрат» стоит примерно $1300).

ROI — валовой доход от аренды недвижимости в Черногории варьируется от в процентах: 5,37% (в центре городов) до 5,09% (за пределами центра).

Подборка недвижимости в Черногории

Квартира в Херцег-Нови за €115,000

На берегу Адриатического моря в окружении гор расположен один из курортных городков — Херцег Нови. Это место считается одним из самых зеленых районов Боко-Которского залива, а значит, и одним из самых экологически чистых.

Здесь выставлена на продажу двухкомнатная квартира общей площадью 57 кв.м. Жилье находится на 2 этаже дома. Планировка включает гостиную со столовой, совмещенную с открытой кухней, две спальни, ванную комнату и просторный балкон. По словам продавца, с террасы видно море и горы.

Судя по фотографиям, в квартире сделан ремонт, однако нет необходимой мебели и бытовой техники — все это будущий покупатель сможет выбрать и приобрести сам.

В объявлении указано, что расстояние от дома до моря составляет всего около 380 метров. С террасы квартиры открывается вид на горы и совсем чуть-чуть на море. Перед домом есть парковка.

Квартира в Баре за €170,000

В популярном у туристов городе Бар выставлено на продажу довольно много объектов недвижимости. Мы обратили внимание на квартиру с одной спальней общей площадью 63 кв.м. По словам продавца, это один из лучших домов города: в районе очень хорошо развита инфраструктура, расстояние до моря составляет всего около 350 метров. В пешей доступности от дома есть школы, рестораны, спортивный центр, больница, супермаркеты.

Квартира находится на 7 этаже дома 2008 года постройки. Планировка включает: прихожую, гостиную с зоной кухни и обеденной зоной, спальню, совмещенный сан.узел (с душевой кабиной), террасу. В объявлении указано, что ремонт «свежий и стильный», однако объективно такой цветовое сочетание может подойти далеко не всем.

Интересная особенность: в здании установлена система «центральный пылесос». Плюс в доме представлены услуги управляющей компании, консьерж, видеонаблюдение, видеофон.

Квартира в Сутоморе за €39,000

Квартира Сутоморе, Черногория € 39,000 23 м²

В Сутоморе можно найти по-настоящему недорогие объекты недвижимости в Черногории. При этом город расположен недалеко от города Бар — куда так любят приезжать туристы.

Квартира общей площадью 23 кв.м. выставлена на продажу за €39,000. За эти деньги продавец предлагает жилье, оснащенное всем необходимым. Квартира находится на первом этаже дома, всего в 300 метрах от моря. Рядом, конечно, есть кафе, рестораны и продуктовые магазины

Квартира полностью меблирована и состоит из гостиной, совмещенной с кухней, ванной комнаты, прихожей и террасы.

Квартира в Подличак-Милочер за €350,000

Поселок Подличак — это ближайший пригород Будвы, перспективный район с быстро развивающейся инфраструктурой, который относится к Будванской Ривьере.

Здесь выставлена на продажу полностью меблированная стильная двухэтажная квартира-дуплекс общей площадью 144 кв.м. Планировка включает гостиную, совмещенную с кухней, три спальни, просторную с великолепным видом на море террасу, три ванные комнаты (одна из который совмещена со спальней).

Судя по фотографиям, квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. Дизайн апартаментов довольно сдержан, в оформлении использовались классические тона: бежевый, белый, серый. Будущий собственник сможет разбавить ахроматический интерьер собственными яркими акцентами.

С террасы открывается отличный вид на море и остров Святого Николы. В пешей доступности русская школа, 4 лучших пляжа в Черногории с самой чистой водой, парк Милочер с уникальным лечебным воздухом, теннисные корты, детская площадка, супермаркет.

Квартира в Херцег Нови за €75,000

Интересная новостройка выставлена на продажу в Херцег-Нови. Здесь в продаже есть квартиры с одной спальной комнатой и с двумя спальными комнатами общей площадью от 41.47 кв.м. до 47.19 кв.м. Стоимость квартир стартует от €75,000. Апартаменты продаются без мебели, с ремонтом, готовым к чистовой отделке.

Рядом с домом есть парковка, благоустроенный двор. В непосредственной близости находятся пляжи, рестораны и гипермаркеты. По словам продавца, дом будет полностью завершен к августу 2023 года.

Вилла в Тивате за €2,310,000

В курортном городе Тиват выставлена на продажу красивейшая вилла. Дом расположен на склоне, благодаря чему отсюда открывается невероятный вид на море и горы. Вилла была построена совсем недавно — в 2022 году, и, по словам продавца, при строительстве использовались только самые качественные и современные материалы.

Общая площадь дома — 551 кв.м. Планировка включает пять спален, шесть ванных комнат, тренажерный зал, техническое помещение и прачечную. Перед домом есть собственный бассейн с видом на море. На втором этаже есть просторная терраса с джакузи и красивейшим видом.

Судя по фотографиям, дизайн довольно минималистичен — в комнатах много свободного пространства, а из мебели есть только необходимое. При этом здесь нет акцентных деталей — интерьер оформлен в классические ахроматических оттенках.