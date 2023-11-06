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Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat

Тиват, Черногория
от
€360,000
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5
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О комплексе

Квартира с 3 спальнями находится в Калиманьска, Тиват. Эта просторная квартира может похвастаться общей площадью 136 квадратных метров и имеет 2 зеленые террасы, предоставляя вам достаточно места, чтобы насладиться потрясающим видом на окрестности. Каждая из террас в квартире снабжена водопроводом. В квартире также есть 2 современные и элегантно оформленные ванные комнаты, которые идеально подходят для вашего комфорта и удобства.

Квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”. Район отличный, с легким доступом к магазинам, пляжам и Порто Монтенегро.

В подземной парковке есть парковочное место, гарантирующее, что ваше транспортное средство всегда безопасно и надежно.

Кроме того, если вы ищете больше места, у вас есть возможность владеть другими квартирами в том же комплексе, включая 4-комнатную квартиру.

В целом, эта квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая сочетает в себе роскошь, комфорт и удобство. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€360,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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