Виллы с гаражом в Central Region, Мальта

Birkirkara
3
Attard
10
San Gwann
6
Та-Шбиш
3
4 объекта найдено
Вилла в Слима, Мальта
Вилла
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Apartment in Sliema
$1,62 млн
Вилла 11 комнат в Birkirkara, Мальта
Вилла 11 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37 млн
Вилла 11 комнат в San Gwann, Мальта
Вилла 11 комнат
San Gwann, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
