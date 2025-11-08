  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Avizieniu seniunija

Продажа новостроек в Avizieniu seniunija

квартиры
2
Жилой квартал Žemuogių namai
Жилой квартал Žemuogių namai
Bajorai, Литва
от
$488,795
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 172 м²
2 объекта недвижимости 2
Дома для качественной жизни! Здесь жителей радует свежий воздух, окружение лесов и зелени, а также возможность быстро и удобно добраться до центра Вильнюса. „Žemuogių namai“ — это красивый и уютный жилой комплекс из четырёх домов, расположенный в тихом районе, вдали от основных улиц. О…
Агентство
Relist
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Lindiniskes, Литва
от
$434,740
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 159 м²
4 объекта недвижимости 4
„Liepų alėja“ — это красивый и уютный жилой квартал, расположенный в тихом районе, рядом с лесом, где можно наслаждаться спокойствием природы и свежим воздухом. Квартал создан для тех, кто ищет спокойное место для жизни в окружении природы, но при этом хочет пользоваться удобствами города. …
Агентство
Relist
