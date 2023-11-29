Новостройки в Вильнюсе, Литва

Вильнюс, Литва

от €142,000

Сдача в: 2022

"«Prūsų namai - это жилищный проект в Вильнюсе с более чем 300 жилыми и коммерческими зданиями. Расположенные между Тракай и Вильнюсом, со всей необходимой инфраструктурой, дома позволяют вам посетить исторические места и озера и добраться до современной жизни центра Вильнюса менее чем за 30 минут. Эффективные местные энергетические решения позволят эффективно развивать более устойчивое сообщество и пропагандировать здоровый образ жизни. Живописное развитие новых домов в Вильнюсе, всего в 18 км от центра города. Развитие Prūsų Namai площадью 54 га будет включать более 300 домов различных типов и планировок. "«Prūsų Namai предложит дома на любой вкус и бюджет. В застройке будет детский сад, магазин и парковая зона »."