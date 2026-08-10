Новостройки в Вильнюсе, Литва

Вильнюс, Литва

"Prūsų namai - жилой проект в Вильнюсе с более чем 300 жилыми и коммерческими зданиями. Расположенные между Тракаем и Вильнюсом, со всей необходимой инфраструктурой, дома позволяют посетить исторические места и озера и добраться до современной жизни центра Вильнюса менее чем за 30 минут. Эфф…