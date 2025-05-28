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Дома в Вильнюсе от 67 до 200 кв.м с земельными участками до 22 акров«Прусу Намаи» — поселение в городе Вильнюсе, включающее более 300 жилых и коммерческих единиц. Дома и инфраструктура, расположенные между Тракаем и Вильнюсом, позволяют посетить исторические места и озера, а также получить д…
"«Prūsų namai - это жилищный проект в Вильнюсе с более чем 300 жилыми и коммерческими зданиями. Расположенные между Тракай и Вильнюсом, со всей необходимой инфраструктурой, дома позволяют вам посетить исторические места и озера и добраться до современной жизни центра Вильнюса менее чем за 30…