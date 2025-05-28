Вильнюс, Литва

"«Prūsų namai - это жилищный проект в Вильнюсе с более чем 300 жилыми и коммерческими зданиями. Расположенные между Тракай и Вильнюсом, со всей необходимой инфраструктурой, дома позволяют вам посетить исторические места и озера и добраться до современной жизни центра Вильнюса менее чем за 30…