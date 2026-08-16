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Новостройки в Пакруойском районе, Литва

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Klovainiu seniunija
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Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
Коммерция Eksporta 8
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Коммерция Eksporta 8
Sieciai, Литва
от
$38,582
Год сдачи 2014
Обновилась, отремонтированный жилой комплекс Viesturdārzā. Здание восстановлено по историческим чертежам, при сохранении того времени архитектуры. В строительстве использованы современные материалы и технологии. В комплексе есть охрана и видео наблюдение. Подземный паркинг. Здание находит…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
Коммерция PARKERS
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Коммерция PARKERS
Sieciai, Литва
от
$130,134
Год сдачи 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savienojot UNESCO koka arhitektūras mantojumu ar mūsdienu tehnoloģijām un ikdienas dzīvi. Ēku ansambļa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 stāvu ja…
Агентство
REALAT real estate
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На карте
Realting.com
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