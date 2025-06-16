Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Валдемарпилс
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Валдемарпилсе, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Валдемарпилс, Латвия
Дом 6 комнат
Валдемарпилс, Латвия
Число комнат 6
Площадь 382 м²
Количество этажей 2
$66,786
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти