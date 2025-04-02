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Доходные дома в Талси, Латвия

Доходный дом Удалить
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1 объект найдено
Доходный дом 3 459 м² в Талси, Латвия
Доходный дом 3 459 м²
Талси, Латвия
Число комнат 53
Площадь 3 459 м²
Количество этажей 4
$984,544
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Агентство
Tribus Realty
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов