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Дома в Strazdes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 60 комнат в Strazde, Латвия
Дом 60 комнат
Strazde, Латвия
Число комнат 60
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 2 175 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$934,820
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Strazdes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов