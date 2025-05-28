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Виллы в Stopinu pagasts, Латвия

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2 объекта найдено
Вилла в Lici, Латвия
Вилла
Lici, Латвия
Количество спален 10
Площадь 750 м²
Замечательный семейный дом в дали от шума и суеты. Дом предлагается как с мебелью, так и без…
$1,37 млн
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Вилла в Lici, Латвия
Вилла
Lici, Латвия
Количество спален 10
Площадь 750 м²
Предлагаем на продажу очень красивый светлый дом в 15-ти километрах от Риги. Тихое, уютное м…
$855,021
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Параметры недвижимости в Stopinu pagasts, Латвия

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