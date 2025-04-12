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Квартиры в Stamerienas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 10 комнат в Stameriena, Латвия
Квартира 10 комнат
Stameriena, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 632 м²
Этаж 1/2
Поместье Вонадзини находится в Стамериене, в районе Гулбене, который называют маленькой Швей…
$54,284
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Параметры недвижимости в Stamerienas pagasts, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов