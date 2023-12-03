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Квартиры в Смилтене, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с террасой в Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой
Смилтене, Латвия
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Комфортабельные, хорошо оборудованные апартаменты на 1 линии с видом на море и сосновый лес.…
€320,000
в месяц
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