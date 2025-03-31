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Долгосрочная аренда домов в Saulkrastu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Saulkrastu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Saulkrastu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
В аренду сдаётся просторный дом, площадью 340м2 у моря в районе Лиласте, Саулкрастский край.…
$1,259
в месяц
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