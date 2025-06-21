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Инвестиционная недвижимость в Salaspils pagasts, Латвия

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Salaspils pagasts, Латвия
Инвестиционная
Salaspils pagasts, Латвия
На продажу предлагаем участок земли под коммерческую застройку в Саласпилсе (рядом с водохра…
$577,524
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