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Инвестиционная недвижимость в Salaspils novads, Латвия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Инвестиционная 5 633 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 5 633 м²
Рига, Латвия
Количество спален 50
Площадь 5 633 м²
Предлагаем на продажу поселок закрытого типа, расположенный в уникальном природном заповедни…
$2,85 млн
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Инвестиционная в Salaspils pagasts, Латвия
Инвестиционная
Salaspils pagasts, Латвия
На продажу предлагаем участок земли под коммерческую застройку в Саласпилсе (рядом с водохра…
$569,845
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