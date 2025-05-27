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Виллы в Ropazu novads, Латвия

Garkalnes pagasts
24
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26 объектов найдено
Вилла в Priedkalne, Латвия
Вилла
Priedkalne, Латвия
Площадь 1 300 м²
Предлагаем вашему  вниманию уникальный проект на берегу озера  Балтезерс, в Приедкалне, всег…
$1,13 млн
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Площадь 900 м²
Шикарная вилла на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый …
$1,99 млн
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Предлагаем на продажу эксклюзивный  дом в  посёлке Suņīši,  элитный посёлок закрытого типа о…
$615,432
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 6
Площадь 414 м²
В охраняемом, закрытого типа поселке "Суниши", всего в 30 минутах езды от центра Риги, выста…
$797,783
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Вилла в Upesciems, Латвия
Вилла
Upesciems, Латвия
Количество спален 8
Площадь 620 м²
2 этажный дом, рядом живописном частном озером и садом. Общая площадь 620m2, земельный участ…
$453,596
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 8
Площадь 535 м²
Предлагаем на продажу шикарный особняк на самом берегу озера Суниши. 15 км от Риги. Здесь ти…
$632,528
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Вилла в Lici, Латвия
Вилла
Lici, Латвия
Количество спален 10
Площадь 750 м²
Предлагаем на продажу очень красивый светлый дом в 15-ти километрах от Риги. Тихое, уютное м…
$854,767
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 7
Площадь 231 м²
Предлагаем к приобретению дом в Балтэзерсе. Площадь земли – 1246 кв. мПлощадь дома – 231, 6 …
$569,845
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Предлагаем приобрести трехэтажный дом, общей площадью 220 м2, расположенный в элитном закрыт…
$296,319
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 6
Площадь 730 м²
Предлагаем приобрести особняк, который расположился в живописном месте на берегу озера «SUNI…
$1,08 млн
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 10
Площадь 1 100 м²
Эксклюзивная трёхэтажная вилла на берегу озера в посёлке Sunīši Предлагаем изысканную виллу…
$1,71 млн
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Предлагаем приобрести трехэтажный дом, общей площадью 220 м2, расположенный в элитном закрыт…
$296,319
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Лучший элитный закрытый охраняемый поселок на берегу чистого проточного озера в 15 минутах о…
$512,860
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 8
Площадь 670 м²
Арендовать этот объект на долгий срок Предлагаем на продажу шикарный особняк на самом бере…
$1,08 млн
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Вилла в Lici, Латвия
Вилла
Lici, Латвия
Количество спален 10
Площадь 750 м²
Замечательный семейный дом в дали от шума и суеты. Дом предлагается как с мебелью, так и без…
$1,37 млн
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Вилла в Priedkalne, Латвия
Вилла
Priedkalne, Латвия
Количество спален 10
Площадь 838 м²
Продается дом с причалом в элитном поселке закрытого типа на побережье Балтэзерса, одного из…
$854,767
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в  посёлке Suņīši,  элитный посёлок закрыто…
$672,417
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 7
Площадь 423 м²
Элегантный особняк в экологически чистом пригороде Риги, в новом поселке бизнес-класса "Mars…
$524,257
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 8
Площадь 400 м²
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
$626,829
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Вилла в Sunisi, Латвия
Вилла
Sunisi, Латвия
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
$854,767
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Вилла в Priedkalne, Латвия
Вилла
Priedkalne, Латвия
Количество спален 6
Площадь 499 м²
Предлагаем 2 этажный дом в самом элитном посёлке закрытого типа на побережье Балтэзерса. Кач…
$632,528
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Вилла в Langstini, Латвия
Вилла
Langstini, Латвия
Количество спален 7
Площадь 248 м²
Прoдаём  дом около озера, в тихом спальном районе Лангстини. Дом светлый и уютный, обшая пл…
$376,098
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем уютный дом на продажу дом на первой линии с видом на озеро. В доме на 1-м этаже -…
$672,417
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 8
Площадь 399 м²
На продажу: Дом для семьи, на берегу Балтэзерса, Гаркалнский район.Большой семейный дом с со…
$888,958
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Вилла в Garkalnes pagasts, Латвия
Вилла
Garkalnes pagasts, Латвия
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Поселок Apogi объединяет 14 домов, в каждом из которых от 3 до 5 секций (квартир) площадью о…
$313,415
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Вилла в Priedkalne, Латвия
Вилла
Priedkalne, Латвия
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продаем небольшой, компактный дом с видом на озеро в престижном поселке Приедкалне, всего в …
$784,106
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Параметры недвижимости в Ropazu novads, Латвия

Недорогая
Элитная
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