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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Ropazu novads, Латвия

Stopinu pagasts
5
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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 3 500 м² в Stopinu pagasts, Латвия
Коммерческое помещение 3 500 м²
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 3 500 м²
$18,249
в месяц
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Румбула, Латвия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Румбула, Латвия
Площадь 5 000 м²
$26,288
в месяц
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Коммерческое помещение 3 309 м² в Румбула, Латвия
Коммерческое помещение 3 309 м²
Румбула, Латвия
Площадь 3 309 м²
$3,470
в месяц
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Коммерческое помещение 2 700 м² в Румбула, Латвия
Коммерческое помещение 2 700 м²
Румбула, Латвия
Площадь 2 700 м²
$14,196
в месяц
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Коммерческое помещение 2 050 м² в Stopinu pagasts, Латвия
Коммерческое помещение 2 050 м²
Stopinu pagasts, Латвия
Площадь 2 050 м²
$10,955
в месяц
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Коммерческое помещение 29 573 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 29 573 м²
Рига, Латвия
Площадь 29 573 м²
$139,936
в месяц
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