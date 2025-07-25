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Долгосрочная аренда производственных помещений в Риге, Латвия

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2 объекта найдено
Производство 3 820 м² в Рига, Латвия
Производство 3 820 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 820 м²
Предлагаем в аренду утепленные складские помещения на территории порта. Порт находится в 3 к…
Цена по запросу
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Производство 6 746 м² в Рига, Латвия
Производство 6 746 м²
Рига, Латвия
Площадь 6 746 м²
Этаж 1/1
Сдаем в аренду новый складской комплекс в Pardaugave.Отапливаемый склад с регулируемой темпе…
$27,682
в месяц
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