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Кондо в Риге, Латвия

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1 объект найдено
Кондо 3 комнаты в Рига, Латвия
Кондо 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
Со вкусом и любовью, с удобством и красотой в мелочах - Уютная 3 комнатная квартира 86m2 на …
$199,654
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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