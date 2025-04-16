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Дома в Mersraga pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Upesgriva, Латвия
Дом 4 комнаты
Upesgriva, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/1
Недвижимость расположена всего в паре минут от моря в небольшой, тихой приморской деревне. Д…
$278,304
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Параметры недвижимости в Mersraga pagasts, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов