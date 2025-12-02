Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Латвия
  3. Marupes novads
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Аренда домов на длительный срок в Marupes novads, Латвия

Babites pagasts
7
7 объектов найдено
Дом 6 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 6 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 6
Площадь 637 м²
Количество этажей 2
Для долгосрочной аренды предлагается новая и современная двухэтажная вилла в закрытом поселк…
$5,802
в месяц
VIP REAL
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Дом 5 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
На долгосрочную аренду предлагается дом с большой, ухоженной территорией. Дом находится в за…
$1,508
в месяц
VIP REAL
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 2/2
Сдается просторный дом с 3 спальнями. Из мебели только диван. На первом этаже просторная гос…
$1,893
в месяц
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
На долгосрочную аренду предлагаются новые, современные дома в Пиньки. В отличном месте-кварт…
$3,713
в месяц
VIP REAL
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Дом 6 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
На аренду предлагается современный двухэтажный дом в закрытом поселке “Dižbārdi”, Бабитская …
$6,382
в месяц
VIP REAL
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Дом 6 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 6 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Дом на берегу озера в закрытом поселке "Таурини".На первом этаже гостиная с камином и выходо…
$4,061
в месяц
VIP REAL
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
