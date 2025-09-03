Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Marupes novads, Латвия

12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Dzilnuciems, Латвия
Квартира 4 комнаты
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Только сейчас сэкономьте до 200 евро в месяц заключая договор на 2 года при стоимости аренды…
$1,395
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,052
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,104
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,157
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,420
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,052
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,157
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,893
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 1/3
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,577
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$999
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 1/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,367
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,472
в месяц
Оставить заявку