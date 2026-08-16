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Дома в Madonas novads, Латвия

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2 объекта найдено
Вилла в Praulienas pagasts, Латвия
Вилла
Praulienas pagasts, Латвия
Очаровательный замок Лаздонской усадьбы имеет долгую историю и пережил свой расцвет уже давн…
$157,824
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Praulienas pagasts, Латвия
Дом
Praulienas pagasts, Латвия
Предложение включает в себя редкую недвижимость в одном из самых красивых мест Видземе - на …
$229,429
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Madonas novads, Латвия

Недорогая
Элитная
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