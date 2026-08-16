Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Kraslavas novads
  4. Жилая

Жилье в Kraslavas novads, Латвия

;
Краслава
4
5 объектов найдено
Дом в Kaplavas pagasts, Латвия
Дом
Kaplavas pagasts, Латвия
Площадь 1 591 м²
$410,445
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 194 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
$336,197
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Краслава, Латвия
Дом 6 комнат
Краслава, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
$441,259
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 комнаты в Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Краслава, Латвия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
$226,933
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
$262,654
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Kraslavas novads

квартиры

Параметры недвижимости в Kraslavas novads, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти