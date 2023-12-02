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Жильё в Краславский край, Латвия

Краслава
4
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€320,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€250,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
€216,000
в месяц
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Дом 6 комнат с Spalni в Краслава, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni
Краслава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
€420,000
в месяц
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Типы недвижимости в Краславский край

квартиры

Параметры недвижимости в Краславский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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