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Производственные здания в Krapes pagasts, Латвия

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 4 652 м² в Krapes pagasts, Латвия
Производство 4 652 м²
Krapes pagasts, Латвия
Число комнат 15
Площадь 4 652 м²
Количество этажей 3
$600,306
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Агентство
Tribus Realty
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