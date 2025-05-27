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Инвестиционная недвижимость в Иецаве, Латвия

коммерческая недвижимость
3
Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Иецава, Латвия
Инвестиционная
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
$761,313
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Инвестиционная в Иецава, Латвия
Инвестиционная
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
$460,435
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