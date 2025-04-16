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Виллы в Drabesu pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Amatciems, Латвия
Вилла 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
Дом расположен на 3 этажах. Панорамные окна во всех комнатах.На первом этаже есть гостиная с…
$656,164
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Параметры недвижимости в Drabesu pagasts, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов