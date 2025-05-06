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Квартиры в Drabesu pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Drabesu pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Drabesu pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/3
$22,418
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Параметры недвижимости в Drabesu pagasts, Латвия

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