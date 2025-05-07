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Квартиры в Баложах, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Баложи, Латвия
Квартира 5 комнат
Баложи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 559 м²
Этаж 3/3
Продает двухэтажные 5-комнатные апартаменты (жилая площадь 153, 7m²; площадь террасы 405m²) …
$420,236
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Квартира 5 комнат в Баложи, Латвия
Квартира 5 комнат
Баложи, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продаётся двух этажная квартира со своим входом в новом посёлке Баложи Проект сдан в эксп…
$226,372
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Квартира 4 комнаты в Баложи, Латвия
Квартира 4 комнаты
Баложи, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 237 м²
Продаётся очень просторная квартира с огромной террасой в новом посёлке Баложи. Настоящий ко…
$208,766
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