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Коммерческая недвижимость в Балдоне, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая в Балдоне, Латвия
Коммерческая
Балдоне, Латвия
Продаётся коммерческая земля 6га в центре Балдоне Сейчас на участке незаконченное санатор…
€210,000
в месяц
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