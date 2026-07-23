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Жилье в Aizkraukle, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Aizkraukle, Латвия
Квартира 3 комнаты
Aizkraukle, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
$62,920
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Aizkraukle, Латвия

Недорогая
Элитная
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