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Земельные участки в Циливи, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Циливи, Греция
Земельные участки 1 комната
Циливи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Закинф. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комната в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Кирикос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Планос, Греция
Земельные участки 1 комната
Планос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Ванато, Греция
Земельные участки 1 комната
Ванато, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 3348 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Ванато, Греция
Земельные участки 1 комната
Ванато, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4034 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Кирикос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
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