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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Купить земельный участок в периферийная единица Салоники, Греция
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832 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
4 000 м²
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
24 000 м²
€ 1,400,000
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
1 515 м²
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 1515 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 880,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8125 кв.м. в Салониках. На территории стро…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
7 000 м²
€ 700,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 4960 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
11 000 м²
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 14,990,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 315,000
Продается земельный участок площадью 1650 кв.м. в пригороде города Салоники. Участок находит…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 590,000
Продается земельный участок площадью 27000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
3 500 м²
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
22 000 м²
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 664 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 2670 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 7414 кв.м. в Салониках. На территории колодец, подведен…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 2650 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 1880 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 100856 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 6100 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
907 м²
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 907 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
36 м²
€ 460,000
Продается земельный участок площадью 18500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории строение
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
10 000 м²
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 15240 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 4,600,000
Продается земельный участок площадью 69499 кв.м. в пригороде города Салоники
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