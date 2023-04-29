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Земельные участки в Салоники, Греция

550 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5650 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1819 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 6313 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок в пригороде Салоник в районе Переа. Один из последних участков, …
Земельные участки 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната в Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки в oikismos agioi anargyroi, Греция
Земельные участки
oikismos agioi anargyroi, Греция
1 135 м²
€ 320,000
Площадь участка составляет 1135 кв. М. Расположен на пляже Трилья в 350 метрах от пляжа. В с…
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
325 м²
€ 50,000
Площадь участка составляет 325 кв. М. Он расположен недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в его…
Земельные участки в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки
Neoi Epivates, Греция
-1 Этаж
€ 900,000
Neoi Epivates ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1081 m2, Код. HPS3693, 900.000 €
Земельные участки 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 2620 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Area : Perea
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Район: Вардарис
Земельные участки 1 комната в Nea Plagia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 4450 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната в Месимерион, Греция
Земельные участки 1 комната
Месимерион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Район: Месимери
Земельные участки 1 комната в Месимерион, Греция
Земельные участки 1 комната
Месимерион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Район: Месимери
Земельные участки 1 комната в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Район: Н. Епиватес
Земельные участки в Sozopoli, Греция
Земельные участки
Sozopoli, Греция
670 м²
€ 55,000
Участок площадью 670 кв. М находится между деревнями Неа Калликратия и Созополи в 600 метрах…
Земельные участки 1 комната в triadi, Греция
Земельные участки 1 комната
triadi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается земельный участок площадью 2272 кв.м. в Салониках
Земельные участки в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки
Neoi Epivates, Греция
-1 Этаж
€ 400,000
Neoi Epivates ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2620 m2, Код. HPS3503, 400.000 €
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Район : Эпаноми
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 5675 кв.м. в Салониках
Земельные участки 1 комната в triadi, Греция
Земельные участки 1 комната
triadi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Район : Терми
Земельные участки 1 комната в Василика, Греция
Земельные участки 1 комната
Василика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Район : Василика
Земельные участки 1 комната в Василика, Греция
Земельные участки 1 комната
Василика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 32,000
Район : Василика
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Район : Василика
Земельные участки в Неа-Каликратия, Греция
Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
340 м²
€ 160,000
Площадь участка составляет 340 кв. М. Расположен в деревне Неа Калликратия в 500 метрах от п…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Vasiloudi, Греция
Земельные участки 1 комната
Vasiloudi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в Салониках
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Район: Лити
Земельные участки 1 комната в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
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