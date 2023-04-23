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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
Земельные участки в The municipality Nea Propontida, Греция
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147 объектов найдено
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Земельные участки
Неа-Потидея, Греция
-1 Этаж
€ 650,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5500 m2, Код. HPS3785, 650.000 €
Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 8014 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
5 670 м²
€ 45,000
Площадь участка составляет 5670 кв. М. Расположен в пригороде города Неа Мудания, в 3500 мет…
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.З…
Земельные участки
Айос-Мамас, Греция
4 400 м²
€ 70,000
Площадь участка составляет 4400 кв. М. Расположен на пляже Агиос Мамас и находится в 600 мет…
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 938 м²
€ 100,000
Площадь участка составляет 4938 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 1800 …
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
270 м²
€ 42,000
Land is 270 sq. meters and is located near Paralia Dionisiou Beach in its part Mouries 250 m…
Земельные участки 1 комната
The municipality Nea Propontida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 4566 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки
Неа-Потидея, Греция
€ 22,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 630 m2, Код. 3-1009, 22.000 €
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
340 м²
€ 55,000
Площадь участка составляет 340 кв. М. Он расположен недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в его…
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 14500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
360 м²
€ 120,000
Площадь земельного участка составляет 375 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Парали…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
7 250 м²
€ 80,000
Участок 7250 кв. М. Расположен в пригороде Паралия Дионисиу в 600 метрах от моря. В собствен…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
500 м²
€ 60,000
Участки площадью 500 кв. М расположены недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в его части, в 400…
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4550 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 375 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м. в Халкидиках.Земельный участок не предназнач…
Земельные участки 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 000 м²
€ 150,000
Площадь участка составляет 4000 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 700 м…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 000 м²
€ 150,000
Land is 4000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
2 000 м²
€ 100,000
Land is 2000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 1266 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
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